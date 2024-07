SV vil ha gratis vaksine mot flåttviruset TBE

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De rike med store hytter i Kragerø, som tilbringer sommeren i strandsonen, har ingen problemer med å betale for vaksinen. Men de som legger sommerferien til en campinghytte, har ikke nødvendigvis penger til dette i et trangt feriebudsjett. Vi står overfor et vaksineklasseskille, sier SVs stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland.

I fjor ble det registrert 113 tilfeller av viruset etter flåttbitt. Det siste tiåret har antallet steget kraftig. Viruset er farlig, og det finnes ingen behandling som tar knekken på det.

En vaksine kan imidlertid forebygge, og i 2023 fikk rundt 48.000 nordmenn minst én dose. Vaksinen er anbefalt å ta hvis man oppholder seg i kystområdene hvor viruset forekommer eller ofte blir bitt av flått. Hver dose koster noen hundre kroner på apoteket.

– Her må staten på banen og gjøre det trygt å bo eller feriere i risikoområdene. For helsemyndighetene er det en liten pris å betale for å beskytte mennesker, sier Unneland.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)