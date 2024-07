Nytt krav om blodprøve ved flytting av russiske kjæledyr til Norge

Bakgrunnen for innstrammingen er manglende beskyttelse mot rabiessmitte hos kjæledyr som er flyttet fra Russland og Belarus til EU, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

– Rabies er en dødelig virussykdom som rammer både mennesker og dyr. Prøver tatt i flere EU-land, blant annet Sverige, har gjentatte ganger vist at det importeres dyr fra disse landene som helt eller delvis mangler rabiesbeskyttelse, til tross for at de ifølge medfølgende dokumentasjon er vaksinert, sier fungerende seksjonssjef for dyrehelse Julie Enebo Grimstad i Mattilsynet.

De nye kravene innebærer at dyrene må ha et blodprøveresultat som viser godkjente nivåer av antistoffer mot rabies. Dette kommer i tillegg til annen påkrevd dokumentasjon ved import av hund, katt og ilder fra tredjeland og området utenfor EU/EØS.

