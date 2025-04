Abid Raja: – Det gjør bare vondt verre

– Når elever begår så alvorlig kriminalitet at skoler ser seg nødt til å utestenge dem fra skolen de går på, er dette svært alvorlig for både skolen, lærerne og ikke minst elevene selv, sier Abid Raja, som selv er pappa med ungdommer i videregående skole i Oslo.

Likevel mener han skolen feiler ved å skyve ungdom som ønsker å fullføre skolen ut med makt, og derved risikere varig utenforskap, radikalisering og kriminalitet.

– Å å la ungdom som har begått kriminelle handlinger «gå gatelangs» i flere måneder, er langt unna å være en løsning på disse utfordringene. Det vil tvert imot bare gjøre vondt verre, sier Raja til Dagsavisen.

– Trenger å få ansvaret avklart

Abid Raja, er andre nestleder i Venstre og medlem av Stortingets utdanningskomité. Den erfarne Venstre-politikeren og eksstatsråden, har tidligere vist et brennende engasjement for så vel bedring av skolemiljø, som behovet for å gjøre videregående opplæring mer mangfoldig og interessant for dagens unge.

Arbeidet med å få flere unge til å fullføre videregående opplæring har lenge ligget hans hjerte nært.

I fjor ga han ut boka «Vår ære og vår frykt», om utenforskap og integreringsproblemer. Raja fortalte i den forbindelse om hvordan han underveis i arbeidet med boka besøkte flere videregående skoler, der han ble overrasket over holdningene han møtte blant svært konservative muslimske elever øst i Oslo. Boka vakte til dels sterke reaksjoner.

Jeg er svært bekymret for at regjeringen har prioritert ned byene, deriblant Oslo. — Abid Raja, andre nestleder i Venstre

Etter at Dagsavisen den siste tiden har satt søkelys på «skolen i skvis» – om hvordan samfunnet skal håndtere barn som politiet ser at begår alvorlig og/eller gjentatt kriminalitet, er Raja opptatt av hvordan utfordringene blir møtt. Han støtter Oslo-politikernes oppfordring om å få en avklaring av hvem som skal ha ansvaret for de ulike tiltakene som kan settes inn når slike situasjoner oppstår:

– Denne utfordringen må sees i sammenheng med hele laget rundt ungdommene.

– Skolene har ansvaret for sitt eget skolemiljø, og da kan det noen ganger være nødvendig å gjøre tiltak som rammer enkeltelever som begår alvorlig kriminalitet eller på andre måter ødelegger skolemiljøet. Spørsmålet er hva som skal gjøres med de barna som ikke lenger kan være en del av skolehverdagen på sin egen nærskole, understreker Abid Raja.

Rammer utelukkende elever på østkanten

Dagsavisen skrev nylig at flere elever er utestengt fra sin egen skole i løpet av de siste seks månedene, enn de foregående fem årene i Osloskolen. Fra september i fjor til utgangen av mars i år, er totalt 14 elever ekskludert fra skolefellesskapet.

Dagsavisen kunne også avdekke at samtlige elever går på videregående skoler med en høy andel minoritetsspråklige elever øst i Oslo, bortsett fra én elev som går i grunnskolen. Ni av elevene er bortvist fra skolen for resten av skoleåret, mens fem elever har fått enkeltvedtak om tvunget skolebytte.

Utviklingen er et klart brudd med det som har vært praksis i Osloskolen de senere årene.

Da Dagsavisen i mai i fjor begynte å jobbe med saken der to 15-åringer ble ulovlig utestengt fra 10. trinn ved en grunnskole øst i Oslo, ba vi samtidig Utdanningsetaten om tall på hvor mange vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og tvungent skolebytte direktør Marte Gerhardsen hadde gjort i de fem årene hun hadde sittet som sjef for Osloskolen.

Etatens tall viste da at det i perioden fra juni 2019 til juni 2024, var fattet 12 vedtak på fem år.

Dette betyr at Utdanningsetatens direktør Marte Gerhardsen har gjort flere vedtak om å frata elever skolegangen sin de siste seks månedene, enn hun gjorde i løpet av hele foregående femårsperiode. (Marte Gerhardsen ble 21. mars utnevnt til statssekretær i Forsvarsdepartementet).

Mener regjeringen har gjort det vanskeligere å hjelpe

Dagsavisen vet om bortviste ungdommer i videregående skole, som kjenner på en enorm avvisning og blir liggende hjemme på sofaen uten noe skikkelig å ta seg til. Nylig fortalte Dagsavisen historien om to 15-åringer som ble ulovlig utestengt fra ungdomsskolen de gikk på, og derfor mistet siste halvdel av 10. klasse.

Slik kan vi ikke ha det, mener Abid Raja.

– Disse må følges opp på en helt annen måte enn vi har sett til nå, mener Venstre-politikeren og utdyper:

– Det kan for eksempel være snakk om en-til-en-oppfølging og tverrfaglige team rundt barn som er i risikosonen for å begå alvorlige lovbrudd, hvor skolen samarbeider med blant annet politi og barnevern for å hjelpe det enkelte barnet, sier Raja, som mener regjeringen har gjort det vanskeligere for kommuner som Oslo å følge opp ungdom som begår alvorlig kriminalitet på en god måte.

– Jeg er svært bekymret for at regjeringen har prioritert ned byene, deriblant Oslo. Et hovedproblem her er at skolene blir stående alene når de skal prøve å løse utfordringene de har, sier Raja, og understreker at skolen først og fremst skal drive med læring.

– Når regjeringen har gjort Oslo til den store taperen i fordelingen av ressurser mellom kommuner, er det mindre penger igjen til en rekke tjenester som skal være med å drive ungdom ut av utenforskap og inn på et bedre spor i livet, understreker Venstres Abid Raja.

