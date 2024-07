Ny plate fra avdøde Stephen Ackles – tolker Erik Bye

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Ackles’ manager, Jeroen Kerstjens, hadde han jobbet med platen i flere måneder da han døde som følge av et akutt hjerteinfarkt.

– Vi var praktisk talt ferdige, og vi planla samtidig en turné for å promotere den. Min aller siste samtale med Stephen handlet faktisk om coveret på platen. Han fortalte meg flere ganger at han virkelig ønsket å gi ut denne platen, fordi han var veldig stolt over resultatet, forteller Kerstjens til VG.

Platen har fått tittelen «Høvdingen» og inneholder 14 sanger av Erik Bye, tolket av Stephen Ackles. «Høvdingen» blir gitt ut 1. september. Samme dag planlegges det en minnekonsert i Oslo.

Ackles ble funnet død i sitt hjem på Langhus 28. september. Han ble 57 år gammel.

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt

Les også: Det går mot store utskiftninger: Profilene faller fra (+)

Les også: Suget etter agurknyheter