16 stengte lakseelver åpnes delvis – fisket strammes inn i Varanger

– En ny oppsummering av fangsttall og fisketellinger viser at det fortsatt er nødvendig med ekstraordinære tiltak i laksefisket i elvene og fjordregionene fra Trøndelag og sørover, der fisket ble stanset 23. juni, sier leder for fiskeseksjonen i Miljødirektoratet, Raoul Bierach.

I Varangerfjorden blir laksefisket begrenset, også i sidefjorder og elver som renner ut i dem.

23. juni stengte Miljødirektoratet de 33 største elvene i Sør-Norge for fiske siden det ble rapportert om for lite villaks i år. 16 av disse åpnes nå fra natt til torsdag for et «svært begrenset fiske under strenge betingelser».

Disse elvene ligger i Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Sjøområdene er Åfjord og Namsfjorden i Trøndelag.

Samtidig ser det dårligere ut i Øst-Finnmark. Det blir derfor kun lov å fiske laks i sjøen i Varangerfjorden to dager i de resterende to ukene, istedenfor fire.

