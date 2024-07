VG: Durek Verrett har seks måneders oppholdstillatelse i Norge

Som amerikansk statsborger kan Verrett oppholde seg visumfritt i Norge inntil 90 dager. Utover det må han søke om oppholdstillatelse.

– Jeg er glad for å kunne opplyse at jeg for tiden har seks måneders opphold i Norge. Alle eiendelene mine er her, og jeg gleder meg til å etablere en mer permanent tilstedeværelse etter bryllupet vårt, skriver han i en epost til VG.

Verrett skal gifte seg med prinsesse Märtha Louise 31. august.

