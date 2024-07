Erna Solberg på vei mot 40 år på Stortinget – blir lengst sittende representant i nyere tid

– Man skal ikke kimse av litt erfaring, sier Solberg til NTB.

Hun sier at det aldri var planen å være stortingspolitiker så lenge da hun første gang ble valgt inn som 28-åring i 1989.

Nå er hun 63 år og har vært innvalgt på Stortinget over halve livet.

– Det var ikke det jeg planla for. Det er litt sånn at veien blir til mens man går. Hadde jeg ikke vært partileder for eksempel, så hadde det nok ikke blitt så lenge, sier Solberg.

Høyre-lederen har sagt at hun ønsker en ny fireårsperiode på Stortinget. Dermed vil hun etter alt å dømme stå på førsteplass på Hordalands liste til valget i 2025, noe som sikrer at hun blir innvalgt.

– Kan det bli en ny periode etter den neste også?

– Jeg synes det er veldig tidlig å svare på det. Akkurat nå tenker jeg at jeg ikke nødvendigvis skal sitte på Stortinget til jeg er 70 år.

34 år og 279 dager

Det skal sies at Solberg i store deler av sin karriere på Stortinget har vært del av regjeringen, og dermed ikke har møtt som representant.

NTB har vært i kontakt med kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen på Stortinget, som har sendt en oversikt over representantene som har sittet lengst i perioden fra 1945 og fram til i dag. De har ikke digitale data fra før det.

Blant dagens representanter er det kun Carl I. Hagen (Frp) som overgår Erna Solberg når det gjelder erfaring. Ifølge Stortingets egen statistikk har Hagen 34 år og 338 dager bak seg som stortingsrepresentant, mens Solberg har 34 år og 279 dager.

Statistikken teller både perioder som fast representant og enkeltdager som vara.

Hagen, som nylig fylte 80 år, har sagt at han ikke stiller til valg i 2025. Dermed vil Solberg gå forbi ham i neste periode.

Blant alle dem som har vært innvalgt på Stortinget i tiden etter 1945, er det foreløpig Høyres Carl Joachim Hambro som har «rekorden» med 39 år og 1 dag i vervet i perioden 1919–1957.

Med én periode til vil Solberg også gå forbi ham.

Slått av Jaabæk

NTB tok kontakt med historiker Knut Dørum, som har jobbet mye med politisk historie, for å høre om han har oversikt over tiden før 1945.

– Den eneste forskeren som kunne tenkes å ha en slik oversikt, er Hans Olav Lahlum, eventuelt Trond Nordby, skriver han i en epost.

Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum forteller at heller ikke han har fullstendig oversikt over 1800-tallet.

Men han kan likevel fastslå at Erna Solberg heller ikke i 2029 vil bli tidenes lengst sittende stortingsrepresentant.

– Søren Jaabæk satt i 45 år, fra 1845 til 1890, påpeker han.

Flere «glemte» legender

Jaabæk er en av pionerene i partiet Venstre. En annen Venstre-legende når også høyt opp på listen:

– Johan Sverdrup satt også lenge, men det blir vel «bare» rundt 35 år siden han ikke var valgt stortingsrepresentant i mesteparten av sin statsministerperiode. Legger man sammen valgt stortingsrepresentant og statsminister/statsråd er Sverdrup oppe på rundt 38–39 år, sier Lahlum.

Lahlum har for øvrig bakgrunn fra partiet SV. Han påpeker at han selv ikke engang klarte å bli innvalgt for én fireårsperiode på Stortinget da han i 2017 toppet partiets liste i Oppland.

Etter litt tid til å undersøke mer, trekker han noen flere navn opp av hatten:

– En annen av tidens ledende Venstre-menn, Sivert Nielsen, ser ut til å ha vært innvalgt i til sammen 38 år mellom 1859 og 1900. Enkelte i dag ganske glemte politikere hadde veldig lange stortingsperioder, sier han.

Og:

– Svaret på det svært vanskelige quiz-spørsmålet om Arbeiderpartiets lengstsittende stortingspolitiker ser ut til å være Meyer Foshaug fra Troms, med 37–38 år innenfor tidsrommet 1903–1945.

Vi ha maksgrense

Stortingsrepresentant for SV, Ingrid Fiskaa, sa i vinter til Stavanger Aftenblad at hun ønsker en maksgrense på tolv år for hvor lenge folk kan sitte på Stortinget.

Hun mener Erna Solberg har vært med for lenge.

– Ja, selvfølgelig mener jeg det, sa Fiskaa.

Når Solberg blir spurt om å kommentere denne påstanden, drar hun nytte av sin lange erfaring:

– Jeg har vært med så lenge at jeg husker at SV hadde det sånn før. At de bare skulle sitte i to eller tre perioder. Og så begynte de å komme opp i to og tre perioder, og da endret de på den regelen. Så på den måten er det jo litt retro fra hennes side, sier Solberg.

Hun mener at en maksgrense på Stortinget ville gitt byråkratiet mer makt i Norge, noe hun ikke tror er så lurt.

– Det å ha erfaring som politiker over tid, gjør jo også at du lærer litt mer om hvordan du får gjennomført politikk, sier Solberg.

– Muligheter for alle

– Hva vil du bli husket for etter din tid på Stortinget?

– Jeg håper jeg blir husket for at vi klarte å bygge et bedre velferdsgrunnlag for fremtiden i Norge, og inkludere flere mennesker i arbeidslivet, sier Solberg.

Hun trekker fram Høyre-slagordet «Muligheter for alle».

– Da må vi bli flinkere til å lage et samfunn som for eksempel stimulerer til flere gründere. Men som også hjelper de som trenger litt ekstra hjelp for å kunne klare seg selv, sier hun.

PS! Solberg har også flere andre rekorder som politiker: Hun er allerede Høyres lengstsittende statsminister gjennom tidene med sine åtte sammenhengende år i posten, og hun er den lengstsittende Høyre-lederen.

