24-åring dømt til forvaring i 13 år for drap

Mannen ble fant skyldig i Hordaland tingrett og ble dømt til 13 års forvaring, med minstetid på åtte år og åtte måneder, skriver Bergensavisen.

Han ble også dømt til å betale erstatning til avdødes foreldre og sønn på til sammen rundt 1,1 millioner kroner. Den strenge dommen ble begrunnet med gjentakelsesfare.

Hendelsen skjedde i romjulen 2022. 24-åringen nektet straffskyld og forsvarer Cathrine Bang argumenterte for at han bare kunne dømmes for kroppsskade med døden til følge.

Ifølge Bergens Tidende anker mannen dommen.

Forsvarer Bang mente at hennes klient ikke mente å drepe kameraten. Det er ikke bevist at mannen hadde til hensikt å drepe, men retten mener han måtte vite hva som kunne bli utfallet.

