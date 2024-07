Blå brennmanet blir stadig vanligere

Ifølge forskere har den blå brennmaneten har nå trukket helt nord til Harstad i det sørlig Troms tidligere enn hva man før har observert, skriver NRK.

– Det vi får inn gjennom «Dugnad for havet», viser at det er bra med særlig blå brennmanet langs kysten, helt fra Oslofjorden og opp til Harstad, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Tone Falkenhaug.

Den røde brennmaneten har lenge vært den mest dominante brennmaneten langs kysten av Sør-Norge. Nå blir den blå, som også trekker stadig lenger nord, stadig mer vanlig i sør.

– Folk melder inn at de aldri kan huske at de har sett så mye blå brennmanet. Akkurat nå ser det ut til at det er og har vært veldig gode forhold for nettopp denne arten, sier Falkenhaug.

Nøyaktig hvorfor den blå brennmaneten blir stadig vanligere, er vanskelig for forskerne å si. Falkenhaug sier at temperatur kan spille en rolle.

