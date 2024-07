VG: Spionsiktet mann brukte adresse som knyttes til norsk professors familie

– Adressen er frekt misbrukt av denne personen og det er opprørende, sier professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary til VG.

Professoren advarte datteren, Sophie Matlary, om mannen som nå er siktet for forsøk på spionasje for Kina for et par år siden da han ønsket å involvere henne i selskapet sitt.

– Jeg sa at det er en helt ukjent person og uten noen faglig posisjon. Jeg var negativ til den ideen, sier professoren til avisen.

Sophie Matlary bekrefter situasjonen.

– Han spurte om han kunne føre meg opp som ekspert for selskapet, så det kunne få oppdrag. Jeg diskuterte det med mamma samme dag. Hun var skeptisk til ham og jeg sa nei, sier hun.

Likevel førte han opp Matlary som medstifter av selskapet og oppga en adresse tilknyttet familien på selskapets nettside. Matlary sier nå at hun føler seg lurt og utnyttet av den spionsiktede.

Den spionsiktedes forsvarer, Marius Dietrichson, kan ikke kommentere påstandene fra Matlary da klienten er varetektsfengslet under strenge restriksjoner.

– Jeg har ikke lov til å viderebringe informasjon til ham, eller spørre ham om dette slik at jeg kan gi et svar. Han er derfor i en posisjon der han ikke kan svare for seg, sier Dietrichson til VG.

Les også: Det går mot store utskiftninger: Profilene faller fra (+)

Les også: Suget etter agurknyheter

Les også: For syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)