Milliardær Trond Mohn siktet for heleri av historisk gullmynt

– Franske myndigheter mener denne mynten stammer fra et skipsvrak, og at mynten aldri skulle vært tatt ut av Frankrike, fordi det er staten Frankrikes eiendom, sier politiadvokat Andreas Meeg Bentzen til NRK.

Mohn selv mener siktelsen er grunnløs og sier han har kjøpt mynten gjennom Oslo Myntgalleri.

– Den gullmynten var i sin tid beslaglagt av tyske myndigheter og ble frigitt på slutten av 90-tallet. Hvis franske myndigheter hadde kontaktet tyske myndigheter, så hadde de forstått at den mynten er fri, sier han.

Mynten stammer fra da keiser Quintillus hersket over Romerriket. Til tross for en kort regjeringstid ble det produsert gullmynter med hans navn og bilde på. Da mynten dukket opp på en norsk auksjonsside tidligere i år, reagerte Frankrike.

Frankrike sendte en anmodning til Økokrim i Norge hvor de hevdet at mynten er deres statseiendom, og at den tilhører dem. Mynten ble da trukket fra markedet. I en kjennelse skriver Oslo tingrett at det ikke finnes bevis for at Mohn visste at han gjorde noe ulovlig da han la ut mynten for salg.

– Siktelsen går ut på brudd på kulturminneloven eller heleri, så det å selge denne mynten, mener vi er forbundet med straff, sier Bentzen.

