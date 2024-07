Kongehusekspert vil fjerne prinsessetittelen til Märtha Louise

I en kronikk i Aftenposten peker han på at prinsessen gjentatte ganger har brutt avtalen med kongehuset om å ikke bruke prinsessetittelen og tilknytningen til kongefamilien i kommersielle sammenhenger.

«Når avtalen ikke blir respektert, er det på tide å stryke Märtha Louises prinsessetittel før kong Haralds livsverk tar ytterligere skade», skriver Isaksen.

Han peker på at bruken av prinsessetittelen til å promotere den mye omtalte ginen er det sjuende bruddet på avtalen som kongen inngikk med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett for mindre enn to år siden.

Isaksen mener at den synkende oppslutningen om kongehuset først og fremst skyldes alle kontroversene rundt Märtha Louise og Durek Verrett, og peker på at så godt som alle av de spurte i en meningsmåling utført av NRK i 2022, oppga at dette hovedårsaken til at de var blitt mer skeptiske til monarkiet.

I 2017 lå oppslutningen om monarkiet på 81 prosent, i 2022 78 prosent og i år var den nede i 73 prosent, påpeker Isaksen.

«Nordmenn flest er av gode grunner glade i kong Harald, og mange er sinte over at datteren og den blivende svigersønnen offentlig ydmyker kongen ved å vise at de ikke respekterer hans autoritet», skriver Isaksen.

Etter en grunnlovsendring i 1990 er det helt opp til kongen å gi «bestemmelser om titler for dem som er arveberettiget til kronen». Det gir ham også muligheten til å inndra titler.

Les også: Det er smått utrolig at prinsessen ikke har lært

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Carl I. Hagens høydepunkt: – Da kontrollerte jeg media