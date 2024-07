Carl I. Hagen om Trump: – Har fått enda flere rare synspunkter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

---

Hvem: Carl I. Hagen (80).

Hva: Snart avtroppende stortingsrepresentant for Frp og mangeårig formann for partiet.

Hvorfor: Tar ikke gjenvalg, og vi lurer på om han vil savne seg selv igjen.

---

Hvorfor har du sagt nei til gjenvalg nå?

– Det er en blanding av alder og bruk av tid. Jeg begynner å kjenne meg mer sliten og virker ikke så godt i toppen eller i kroppen som før. Så er det jo riktig nok et helt annet liv som «backbencher» og vanlig medlem enn som leder. I tillegg håper jeg å få noen år som heltidspensjonist med min kone (Eli Hagen, journ. anm.), som vi vil tilbringe i Spania om høsten og vinteren.

Hva skal til for at du vil «savne deg selv» igjen, som etter at du forlot Stortinget i 2009?

– Hehe, jeg har sagt at det kan skje hvis stortingsgruppa vår ikke gjør det veldig bra, men jeg regner med at de vil greie seg godt. Hvis de faller under ti prosent på målingene, er det fare på ferde.

Du har pekt på nettopp det utsagnet som noe av det dummeste du har sagt. Hvorfor synes du det?

– Vel, det er ikke blant det dummeste, for jeg har sagt og gjort en del som er dummere. Dessuten var det jo riktig! Men den setningen har jo fått mye oppmerksomhet, og mange journalister har hatt mye moro med det og gjort et poeng av det – om igjen og om igjen.

Mange leser også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt

Hva er høydepunktet i din politiske karriere?

– Landbruksoppgjøret i 1987. Da kontrollerte jeg media i nesten en uke og greide å holde ro på vårt standpunkt, før vi kalte inn til pressekonferanse samtidig som Dagsrevyen skulle starte. Jeg fikk tre minutter til å komme med en erklæring, før NRK-journalist Eva Bratholm stilte sine spørsmål. Så var det over. Ettersom vi ikke valgte å støtte et mistillitsforslag og mer penger til bøndene, da det var tid for å vise moderasjon, ble Gro Harlem Brundtland sittende. Dermed ble Høyres Rolf Presthus, som ingen husker lenger, ikke ny statsminister.

Du har åpnet for å si ja til nominasjonskomiteen igjen i 2028 – er du ikke for gammel da?

– Det mente jeg egentlig som en spøk. Det store spørsmålet er vel om jeg fortsatt lever da, med tanke på at jeg har passert gjennomsnittlig levealder.

Når er man for gammel, egentlig?

– Det er individuelt. Noen får alzheimers i 60-70-årene, mens andre holder på til de er langt over 90. Olav Thon fylte nettopp 101 år. Men diskusjonen er jo veldig aktuell i USA om dagen.

Ja, synes du Biden og Trump er over middagshøyden?

– Biden har tydeligvis problemer med alderen. Trump virker ikke å være tynget av alder, men har fått enda flere rare synspunkter enn før. Det er trist at USA ikke har andre kandidater å stemme på som neste president. Jeg tror forresten at Biden trekker seg, men kona mi tror ikke det.

Du har pekt på Grunde Almeland (V) som det største politiske talentet utenfor Frp akkurat nå. Hva gjør ham til det?

– Grunde har en voldsom arbeidskapasitet. Det har jeg sett i kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor vi begge sitter og han er saksordfører i viktige saker. Han har også klare synspunkter og holder mange innlegg i salen. I tillegg er han en god taler og har en god framtoning. Jeg ser på ham som en kommende leder av Venstre.

Les også: Frp fyller 50 år: Fra rebell til regjeringspartner

Siden du er i feriemodus som nylig hjemkommet fra Spania, passer det bra med noen av våre faste spørsmål. Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «Atlas Shrugged» av Ayn Rand. Det er en veldig spesiell ideologi og samtidig artig krim og kjærlighet samt mye mer.

Hva gjør deg lykkelig?

– Fravær av problemer.

Hvem var barndomshelten din?

– Innen politikk og idrett kan jeg ikke huske å ha hatt noen barndomshelt, så jeg tror jeg vil si min far. Han var et forbilde som veldig snill og en god rollemodell ved at han var stødig og rolig, arbeidsom og omsorgsfull. Han ga oss tre barna frokost på senga hver morgen før skolen – en skive med geitost og en kopp te. Han var også min læremester i tennis.

Hvilket valg skulle du gjerne tatt om igjen?

– Ingen. Skal man bruke tid på å angre, graver man seg bare et sort hull som man krabber ned i. Det blir bare psykisk ubalanse av sånt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mot avskaffelse av demokratiet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min kone. Sto heisen fast, var vi vel redde for ikke å komme ut igjen, og da er det greit å være sammen.

Les også: Carl I. Hagen tar et oppgjør med Kirken

Les også: Frp med sin beste måned siden 2015