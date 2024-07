Vitne dømt til fengsel for uriktig forklaring i Johnsen Oil-saken

Mannen i 60-årene er i Oslo tingrett dømt til fem måneders ubetinget fengsel for bevisst å ha avgitt uriktig forklaring og prøvd å påvirke to vitner til å gjøre det samme da saken gikk for Borgarting lagmannsrett i 2020.

Dette opplyser Økokrim i en pressemelding. Dommen er ikke rettskraftig.

– Uriktig forklaring og vitnepåvirkning er svært alvorlige handlinger. I et fungerende demokrati er det essensielt at vitner forklarer seg sant, for at domstolene skal kunne ha forutsetninger for å avsi riktige avgjørelser. Hvis ikke, vil tilliten til rettssystemet bli skadelidende, sier aktor i saken, politiadvokat Johan Løken.

Fra 2006 til 2013 ble investorer fra en rekke europeiske land lurt til å tro at Johnsen Oil hadde funnet en ny og effektiv måte å rense olje på. Mange satset millionbeløp på å kjøpe aksjer i selskapet.

I 2021 ble en mann fra Asker dømt til fem års fengsel og inndragning av 11, 6 millioner kroner for bedrageri, utroskap og skattesvik, i tillegg til å ha spredd uriktig og villedende opplysninger til investorer og i årsregnskapene til Johnsen Oil AS.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Rabattkoden økte prisen på bussbillettene til Nor-Way: – Årets kaktus

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere