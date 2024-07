Norwegian-aksjen stupte etter nedjusterte resultatforventninger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Selskapet forventet opprinnelig et driftsresultat på mellom 2,5 og 3,2 milliarder kroner for hele 2024, ekskludert Widerøe, som de nylig overtok. Torsdag nedjusterte de forventningen til et driftsoverskudd på mellom 2,1 og 2,6 milliarder, inkludert Widerøe.

Flyselskapet begrunnet nedjusteringen med svakere etterspørsel, svak kronekurs, lønnsoppgjør og forsinkede flyleveranser fra Boeing.

Nedjusteringen førte til selskapets verste dag på børsen siden mai 2021, ifølge E24.

Ellers ble det en relativt flat dag på Oslo Børs torsdag. Hovedindeksen gikk noe ned, med 0,17 prosent, og endte på 1425,8 poeng.

Equinor-aksjen økte med 0,20 prosent torsdag. DNB fikk også en oppgang på 0,28 prosent, mens Aker BP gikk litt ned, med 0,22 prosent.

Prisen for et fat nordsjøolje lå i 17-tiden torsdag på 87,12 dollar, en oppgang på 0,10 prosent.

Det ble en god dag på flere av de europeiske børsene torsdag. FTSE 100-indeksen i London endte med en oppgang på 0,75 prosent, DAX i Frankfurt økte med 0,23 prosent, og CAC 40 i Paris gikk opp 0,67 prosent.

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt

Les også: Suget etter agurknyheter

Les også: For syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)