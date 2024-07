Elden mener Matapour-dommen krenker Arfan Bhattis menneskerettigheter

– Det høres ut som at retten her har brutt menneskerettighetene ved å dømme en annen enn den som er tiltalt, og uten at han har fått forsvare seg ved sin forsvarer eller føre vitner. Det er svært uheldig, men har ingen vekt i saken mot Bhatti, sier Elden til Dagbladet.

I dommen siteres det utstrakt fra meldinger mellom to brukere på meldingsappene WhatsApp og Signal. Brukerne er identifisert av både politiet og E-tjenesten som Arfan Bhatti og en kvinnelig norsk islamist, som er siktet for medvirkning til terror etter angrepet 25. juni 2022.

I dommen skriver Oslo tingrett at de er enige i identifiseringen, og at den er «så sterkt underbygget» at retten for denne sakens del vil omtale de to ved navn «der det er naturlig».

Det understrekes også i dommen at retten ikke tar stilling til eventuell straffskyld for disses del.

– De kan ikke trekke en konklusjon, for deretter å si at de ikke gjør det av hensyn til menneskerettighetene. De må rett og slett unnlate å gjøre det så lenge det heller ikke er nødvendig for Matapours sak, sier Elden til NTB.

Advokaten sier omtalen av Bhatti i dommen er en krenkelse og at den reiser spørsmål ved Oslo tingretts habilitet i saken der Bhatti er under etterforskning.

– Vi forholder oss til politiet, som sier de trenger tiden fram til november for å etterforske Bhatti og avgjøre om de vil foreslå tiltale, sier Elden til Dagbladet.

