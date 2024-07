Dagpengeperiode på ett år for permitterte i fiskenæringen

I sjømatnæringen er permittering av arbeidere mye brukt fordi tilgangen på fisk, og hvor mye det er lov til å fiske, kan svinge. Nå skal arbeiderne få rett på dagpenger i lengre tid enn før etter at de er blitt permittert, skriver regjeringen i en pressemelding.

De nye reglene skal tre i kraft så fort som mulig, sier regjeringen. Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert H. Eriksson, er utålmodig etter å få reglene på plass.

– Vi er skuffet over at ikke det trer i kraft fra det tidspunkt endringen blir kommunisert ut. Alt tyder på at regjeringen har kommunisert ut saken før den er lagt fram for statsråd. Sjømatbedriftene forventer at endringen trer i kraft etter første statsråd som avholdes, sier han i en pressemelding.

Regjeringen har satt i gang endringen etter press fra næringen selv.

– Folk skal være sikret inntekt når de plutselig står uten jobb over tid. Reglene som gjelder i dag, har slått negativt ut for ansatte i fiskeindustrien. Det vil regjeringen rette opp i, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

– Nå er vi inne i periode som er krevende for mange i fiskerinæringa, med lave kvoter for flere av de viktige fiskebestandene. Det betyr mindre råstoff for fiskeindustrien, og dermed øker risikoen for permitteringer, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt

Les også: Suget etter agurknyheter

Les også: For syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)