Nå er Hadia Tajik medlem i Oslo Ap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet har tidligere ikke utelukket at hun kan stille som kandidat for Oslo, og har blant annet begrunnet sitt nei til Rogaland med at hun uansett i neste stortingsperiode vil bo i hovedstaden.

Nå bekrefter hun overfor VG at hun har meldt seg inn i lokallaget Oslo arbeidersamfunn i Oslo Ap.

– Når det er her jeg bor, så da er det naturlig å ha medlemskapet mitt her, sier hun til avisen.

På spørsmål om hun ønsker å stille til valg for Oslo Ap til neste høst, nå som hun også formelt sett er medlem i Oslo, så utelukker hun fortsatt ikke dette.

– Jeg er jo politisk interessert, og på et eller annet tidspunkt vil jeg nok ønske å engasjere meg i Oslo Ap. Men det må være på en måte som passer for Oslo Ap, understreker hun.

Tajik satt først åtte år på Stortinget som representant fra Oslo, og er nå i sin andre periode som innvalgt fra Rogaland.

Hun har vært nestleder i Arbeiderpartiet og ble utnevnt til arbeidsminister i Støre-regjeringen. I mars 2022 gikk hun av som statsråd etter saker om pendlerbolig og skatteforhold.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)