Mann dømt for å ha tatt kvelertak på sykepleier under undersøkelse

Mannen 40-årene er dømt for flere volds- og trusselhendelser over en periode på flere år.

Ett av tilfellene mannen er dømt for er å ha tatt kvelertak på en sykepleier og lagt henne i bakken i forbindelse med en hjerteundersøkelse på et sykehus på Vestlandet. Mannen skal først ha kledd av seg på overkroppen og lagt seg på undersøkelsesbordet, før han ombestemte seg og reiste seg igjen for å gå.

Retten har funnet det bevist at mannen ble irritert over at sykepleieren argumenterte mot at han ville gå, og at han grep rundt halsen hennes med begge hender og la henne i bakken. Der fortsatte han å presse henne rundt halsen slik at det ble vanskelig for henne å puste, før han slapp taket etter kort tid.

De andre lovbruddene mannen er dømt for dreier seg om vold, trusler, krenkende atferd og brudd på besøksforbud. Han er også dømt for overtredelse av vegtrafikkloven for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

I tillegg til fengselsstraffen på åtte måneder er mannen dømt til å betale nesten 270.000 kroner i oppreisning til de fornærmede.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)