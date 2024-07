Laksefisker anmelder staten for å utrydde villaks

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

1300 underskrifter er samlet inn så langt, skriver NRK. Også flere departementer er anmeldt, deriblant Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

– Jeg mener staten har et overordnet ansvar for det som nå skjer. Vi har aldri hatt mindre villaks og sjøørret enn det vi har nå, sier advokat og laksefisker Svein Ove Balle til kanalen.

– Ved å tildele for mange oppdrettskonsesjoner, samt deretter ikke føre tilsyn med selve oppdrettsbransjen, har vi fått rømninger, stor forurensing av våre fjorder, lakselus og sykdommer som sprer seg til villfisken, sier han.

Balle forteller at dette er brudd på Grunnlovens paragraf 112, miljøkonvensjonen fra 1992, artsmangfoldsloven, samt straffelovens paragraf 240.

– Jeg leverte anmeldelsen fordi jeg faktisk mener det har pågått og fortsatt pågår lovbrudd. Dersom ingen hadde snakket eller foretatt seg noe, ville dette foregått i det stille.

På sin side sier kommunikasjonssjef Martine Røiseland i Klima- og miljødepartementet at det er opp til politiet å vurdere de anmeldte forholdene, og at departementet ikke har noen kommentarer til innholdet i anmeldelsen.

Sjømat Norge mener at skylden må fordeles. De forstår laksefiskernes frustrasjon, men mener det er feil at oppdrettsnæringen får all skylden.

– Det er betydelig tilbakegang av villaks også i områder uten lakseoppdrett, men vi skjønner at det er behov for noen å skylde på noen når fisket blir stanset av myndighetene av hensyn til villaksen, sier kommunikasjonssjef Henrik Wiedswang Horjen i Sjømat Norge.

