Julia Navalnaja kommer til Arendalsuka

– Vi er stolte over at Julia Navalnaja har takket ja til å være vår gjest på Arendalsuka, sier lederen for Arendalsukas hovedprogramkomité, Harald Stanghelle.

Navalnaja skal delta i en samtale med Siri Lill Mannes 16. august.

– Etter hennes manns død tidligere i år har hun blitt en frontfigur for opposisjonen mot president Putin. Slik spiller hun en viktig rolle for den demokratiske motstanden mot dagens regime i Moskva. Julia Navalnaja har et viktig budskap og en sterk historie vi ser fram til å høre under Arendalsuka, sier Stanghelle.

