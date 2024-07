Trafikken gikk normalt tross stenging av Ring 1 i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Verken tidligere i dag eller nå i ettermiddag har det blitt meldt om utfordringer i trafikken som følge av stengingen, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen i Statens vegvesen til NTB i 18-tiden mandag.

– Det har faktisk vært mindre trafikk enn vanlig. Kanskje fordi flere er på ferie, sier hun.

Årsaken til stengingen er at Hammersborgtunnelen mellom Oslo Spektrum og St. Olavs gate skal senkes ti meter som en del av terrorsikringen av det nye regjeringskvartalet. Ring 1 skal være stengt i tre år framover.

Endring i busslinjer

Kollektivselskapet i Stor-Oslo, Ruter, har måttet gjøre endringer i noen av bussrutene på grunn av stengingen. Det virker som at de reisende har fått med seg dette, sier pressevakt i selskapet, Cathrine Myren Haugen.

– Det har ikke vært store forsinkelser hos oss eller utfordringer i trafikken på grunn av stengingen. Folk har vært flinke til å holde seg oppdatert på informasjonen vi har gitt, sier hun til NTB.

– Det er seks bussruter som nå bytter endeholdeplass til Nationaltheatret, så dette blir en endring i reisehverdagen for noen, tilføyer Haugen.

– Krevende

Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt sier til NTB at det ikke har vært noen hendelser på mandagen som knyttes til stengingen av Ring 1.

I dag kjører over 17.000 biler strekningen daglig. Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) fortalte på søndag til NTB at han forutser at stengingen vil være krevende.

– De tre neste årene blir veldig krevende for oss som bor i Oslo, og som ferdes her, fortalte Solberg.

Oppleves mer kø allerede

Pressesjef Ingunn Handagard i Naf forteller til NRK at det allerede oppleves mer kø etter at elbilene ikke lengre kunne bruke kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Dette ble innført i mai 2024.

Hun viser til en undersøkelse som Norstat har gjennomført på vegne av Naf.

Undersøkelsen viste at fire av ti i Oslo og Akershus allerede opplever mer kø og forsinkelser etter endringen. Dette gjør henne bekymret for stengingen av Ring 1.

– Vi frykter enda større konsekvenser når Ring 1 stenges fullstendig, sier hun.

Ønsker flere tiltak

Det velkjente politikeren Bård Hoksrud fra Frp uttaler misnøye med stengingen av Ring 1 og mener at flere tiltak burde iverksettes for å hindre trafikkaos i Oslo når ferien er over.

– Det er mulig å få til langt mer smidige og gode løsninger. Jeg forventer handling før folk kommer tilbake fra ferie, slik at man kan hindre alvorlige situasjoner og komplett kaos i trafikken i Oslo, forteller Hoksrud.

