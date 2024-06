VG: Norsk statsborger terrortiltalt i Spania

– Påtalemyndigheten har nettopp lagt fram sin tiltale. De ber om fire års fengsel for det første punktet og tre års fengsel for det andre, skriver advokat Alicia Moreno Pérez i en epost til VG.

Mannen, som er 45 år gammel, ble pågrepet for to år siden i Alicante og har sittet i varetekt siden. Påtalemyndigheten mener han har brutt spansk terrorlov på to punkter, ifølge Moreno.

Han er tiltalt for å ha opplært seg selv til å utføre terrorhandlinger og radikalisert seg selv gjennom internett, og for spredning av jihadistisk propagandamateriale på Telegram.

Mannen skal opprinnelig være fra Irak, men kom til Norge som 14-åring. I 2021 flyttet han til Spania, der han ett år senere ble pågrepet i sitt hjem i Alicante. Her fant politiet det påtalemyndigheten mener er funn som knytter mannen til terrorgruppen IS.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, opplyser advokaten.

– Han føler seg som et offer for et politisk og juridisk system som mener at det å søke informasjon om hva som skjer i sitt fødeland, samt dele den med venner og familie, er et terrorlovbrudd. Han mener selv at han ikke har gjort noe galt, eller skadet noen og opplever situasjonen som urettferdig, skriver hun til avisen.

Utenriksdepartementet sier til VG at de er kjent med saken.

– Vi er kjent med at en norsk borger er arrestert i Spania. Vedkommende mottar konsulær bistand i tråd med vanlig praksis, forteller departementets underdirektør Helene Sandbu Ryeng.

