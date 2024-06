Luftfartstilsynet fant ni avvik i tilsyn mot SAS

I tilsynet trekkes det fram lange arbeidstider og varsler fra ansatte som ikke etterfølges av ledelsen.

– Vi mener SAS er på ytre grense av regelverket på alle punkter. Summen av det blir uforsvarlig, sier Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening (NSF) til Aftenposten.

Luftverntilsynet kategoriserer avvik ut ifra fem nivåer. Alle de ni avvikene i tilsynet kategoriseres som nivå 2. Dette er hakket under nivå 1, hvor det vurderes begrensninger, som arbeidsstans.

Tilsynet konkluderer, ifølge Aftenposten, med at SAS har «en del å gå på når det kommer til systematisk HMS-arbeid», og at det er behov for «betydelige grep» for å komme i samsvar med gjeldende regler.

– Vernetjenesten involveres i arbeidet, og vi har en god dialog med tilsynet om forholdene, sier pressetalsmann Joachim Sponheim i SAS til avisen.

SAS har den siste tiden vært i konflikt med egne piloter. Flyselskapet har beskyldt pilotene for å ha gjennomført ulovlige sykemeldingsaksjoner etter at de måtte kansellere 30 flygninger som følge av teknisk svikt og sykdom blant mannskap sist helg. Pilotforeningene NSF og SAS Norge Flygerforening (SNF) har avvist anklagene.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om