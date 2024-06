Farevarsel for styrtregn utvides

Det ventes mye regn i Sør-Norge natt til fredag, og allerede onsdag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for styrtregn i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og deler av Vestlandet sør for Stad. Her er det ventet at det lokalt kan komme mer enn 20 millimeter nedbør i timen.

Torsdag morgen bekrefter vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes overfor NTB at de vil utvide farevarselet ytterligere. Farevarselet gjelder nå også for Oslo, Østfold, Akershus og deler av Innlandet.

Venter store mengder regn

– Kraftige regnbyger ventes i ditt område. Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 20 mm/1t, heter det i farevarselet.

Det er også gult farevarsel for mye lyn i disse områdene.

Moxnes forteller at det kan komme store mengder regn natt til fredag, og at det derfor kan være lurt å ta noen forbehold.

– Det er vanskelig å vite hvor ille det blir. Mesteparten kommer i natt når de fleste ligger å sover, så det kan være lurt å sjekke at vannet har steder å renne unna, og at det ikke har tettet seg med bøss i kummer, anbefaler Moxnes.

– Beregn god tid

Regnet vil avta i morgentimene fredag, opplyser Moxnes, men det kan bli lokale oversvømmelser. Derfor oppfordrer hun de som skal ut i trafikken fredag morgen om å være varsomme, og følge med på veimeldinger.

– Beregn god tid i tilfelle omkjøringer. Ikke ta noen sjanser med å kjøre ut i dypt vann, finn heller en annen vei eller bli hjemme, oppfordrer Moxnes.

