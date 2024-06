Lærer dømt til fengsel for å ha sendt toppløsvideoer til elever

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rettssaken mot kvinnen gikk for Hordaland tingrett tidligere i juni. Hun sto tiltalt for seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år og ble onsdag dømt til 60 dagers ubetinget fengsel, skriver TV 2.

Aktor la ned påstand om åtte måneders fengsel for læreren.

Politiet startet etterforskning av saken fordi det gikk rykter på skolen om at elever hadde sett nakenbilder av den kvinnelige læreren. Politiet undersøkte først om hun ble hacket av elever, men det de fant, gjorde at det i stedet var læreren som ble mistenkt og etterforsket.

Læreren nektet straffskyld for samtlige tiltalepunkter og mener seg utsatt for seksuell trakassering av guttene.

