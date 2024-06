Kvinne frikjent i Høyesterett for bruk av hjemmelaget drukningsfelle for mus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kvinnen som brukte drukningsfelle mot mus, blir frifunnet, skriver Høyesterett.

Det var TV 2 som meldte om frifinnelsen først.

Før jul ble en kvinne dømt i Frostating lagmannsrett for brudd på dyrevelferdsloven for den hjemmelagde musefella. Ved hjelp av bamsemums lokket hun mus ned i en bøtte med vann og frostvæske slik at de druknet.

Kvinnen la ut bilde av den hjemmelagde fella i sosiale medier og ble anmeldt av dyrevernorganisasjonen Noah.

Nektet å vedta bot

Politiet mente fellen ikke var en forsvarlig avlivningsmetode av mus og ga kvinnen en bot på 6000 kroner, som hun nektet å vedta.

Boten ble opprettholdt av tingretten og lagmannsretten.

Ifølge dyrevelferdsloven skal avliving av dyr skje «på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte».

– Det må vurderes konkret hva dette innebærer. I visse situasjoner er avlivingsmetoder som innebærer stress og smerte, likevel dyrevelferdsmessig forsvarlige i lovens forstand. Det har blant annet betydning hva som er praktisk gjennomførbart, skriver Høyesterett.

Beror på skjønn

Grensen mellom rett og galt beror på et skjønn der det ikke finnes noe klart svar på hvor grensen går, påpeker retten.

– Slike bestemmelser må anvendes med varsomhet når de brukes for å idømme straff. Høyesterett legger vekt på situasjonen kvinnen sto i, og at bøttefeller har vært mye brukt for å få bukt med store museproblem, heter det.

Advokat Thor Kleppen Sættem bisto kvinnen sammen med advokat John Christian Elden. Han er glad for at kvinnen enstemmig er frifunnet i Høyesterett.

– Samtidig er det synd at saken måtte gå helt til Høyesterett før hun ble frifunnet. Dette har vært en stor belastning for henne som hun burde vært foruten, sier Sættem.

