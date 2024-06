Svensk statsborger internasjonalt etterlyst etter skyting i Moss i fjor

Det er en sjette person som norsk politi nå etterlyser, skriver politiet i en pressemelding.

Etterlysningen gjelder en 34 år gammel tyrkisk og svensk statsborger, som nå oppholder seg i Tyrkia. Han er godt kjent for svensk politi, ifølge norsk politi.

Fra før er fire svenske og en syrisk statsborger bosatt i Sverige pågrepet og utlevert til Norge. En person er løslatt fra varetekt.

Den femte personen ble siktet for kort tid siden og utlevert til Norge denne uken. Politiet sier det er en mann som er godt kjent for svensk politi, og som er knyttet til et etablert kriminelt nettverk i Sverige. Han blir begjært varetektsfengslet.

– Vi kan ikke akseptere at tunge kriminelle begår alvorlig kriminalitet i våre nabolag. Lokalbefolkningen skal være trygg i Øst politidistrikt. Derfor fokuserer vi tungt inn i etterforskningen av denne typen saker, for å sørge for at de som står bak dette, blir tatt og straffet, sier Thomas Stærk.

Han er politiinspektør og leder for Felles enhet for etterforskning, forebygging og etterretning i Øst politidistrikt.