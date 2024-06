Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«I 2023 var det 6.350.848 kommersielle gjestedøgn i Oslo, ifølge SSB», skriver MDG i et forslag som partiet vil fremme for bystyret i Oslo, om å innføre disse formene for turistskatt.

«At mange vil besøke Oslo, er bra for byen og bidrar til byliv og et blomstrende næringsliv. Samtidig fører det til økt slitasje på byrommene, og behovet for oppgraderinger av byen blir større», heter det videre.

– Hva er det turistene sliter på?

– Jo flere som bruker byen, jo mer slitasje blir det og jo høyere driftskostnader blir det. Det gjelder blant annet gater, parker, grøntområder, forsøpling, søppelinnhenting, lekeplasser, benker og toaletter, svarer Sirin Stav, gruppeleder for MDG i Oslo bystyre.

­– Vi mener at en turistskatt kan bidra til å gjøre Oslo enda triveligere for dem som bor her og besøker byen, sier MDGs Sirin Stav. (Javad Parsa/NTB)

Åpner for pilotprosjekter

I fjor sommer gikk MDG til valg på at de ville innføre turistskatt i Oslo. Valget endte med at partiet mistet byrådsmakten. Men også andre partier har tatt til orde for turistskatt.

I Hurdalsplattformen – som regjeringen styrer etter, står det at Ap og Sp vil «sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging ved å gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag».

Det står også at «det skal raskt settes i gang ett eller flere pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, basert på lokalt initiativ.»

I 2021 og 2022 fikk Nærings- og fiskeridepartementet forslag til slike pilotprosjekter fra Lofoten, Verdensarvfjordene, Beitostølen, Nordkapp, Tromsø og Trysil.

I forslagene ble ulike løsninger for innkreving av besøksbidrag – eller turistskatt om man vil, skissert. Det ble også foreslått at dette skulle gjelde bilister og passasjerer om bord i tog, fly, ferjer – og cruiseskip, ved påslag på kjøp av ulike varer og tjenester.

20 land har gjort det

I januar i år presenterte så daværende næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) en «mulig løsning for besøksbidrag», slik at «turistmagneter som Lofoten og Geiranger» skal kunne «finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder som for eksempel søppelrydding, stivedlikehold og renhold av toaletter».

– Besøksbidrag er etterspurt og vil komme lokalsamfunn og reiseliv til gode. Om turistene bidrar litt ekstra til spleiselaget, kan populære reisemål legge mye bedre til rette for både fastboende, besøkende og næringsliv, uttalte Vestre da i en pressemelding.

Her står det også at «20 europeiske land har innført besøksbidrag på korttidsopphold». Spania, Tyskland, Frankrike, Østerrike, Italia og Hellas er blant disse landene, men ingen av de nordiske landene nevnes.

Over sommeren vil regjeringen sende forslag om blant annet ulike løsninger for innkreving av besøksbidrag på høring, går det fram av samme pressemelding.

Også Deichman Bjørvika (bildet) og Nasjonalmuseet trekkes fram av MDG som steder som har gjort Oslo mer attraktiv å besøke. (Foto: Tor Sandberg)

«Hundrevis av millioner»

MDG tror at selv en «moderat turistskatt på for eksempel 30 kroner per besøkende, kan bidra til hundrevis av millioner i kommunekassa» til Oslo.

– Mener MDG at Oslo kan sidestilles med «turistmagneter som Lofoten og Geiranger», som regjeringen nevner, når det gjelder ulempene turisme medbærer?

– Det er naturligvis forskjellige typer utfordringer, svarer Sirin Stav.

– Oslo har også blitt en turistmagnet, med millioner av besøkende hvert år. Det skal vi bygge videre på, og vi mener at en turistskatt kan bidra til å gjøre Oslo enda triveligere for dem som bor her og besøker byen.

– Hva vil dere bruke de mange hundre millionene dere tror en turistskatt vil summere seg opp til?

– Vi mener at de bør brukes på å etablere og oppgradere gode fellesområder, som brukes av både turister og folk som bor i byen. Nøyaktig hvilke prosjekter som skal prioriteres, må vurderes fortløpende, svarer Stav.

I MDGs forslag som skal presenteres for bystyret, blir dette utdypet på følgende måte:

«Gater og byrom bør oppgraderes til å bli bedre tilrettelagt for fotgjengere, syklister og økt byliv, og det kan etableres flere parker, badeplasser og lekeplasser.»

MDG foreslår også at ««inntektene fra turistskatten skal gå direkte til et byromsfond», og at de skal bli øremerket til tiltak som vil føre til at Oslo gradvis blir «en triveligere og vakrere by som kommer både byens innbyggere, turister og næringslivet til gode.»

Cruiseskipene som anløper Oslo i år, har plass til 335.000 passasjerer til sammen, ifølge Oslo Havns oversikter. Sirena, som anløp hovedstaden mot slutten av juni, er ikke av de største, selv om det er plass til nær 700 passasjer. (Foto: Tor Sandberg)

Nytt cruiseforslag

Som nevnt har MDG foreslått en turistskatt for Oslo tidligere, men forslaget om en cruisepassasjeravgift er noe nytt, får Dagsavisen opplyst.

– Hvor høy mener dere at cruisepassasjeravgiften skal være?

– Vi har ikke bestemt oss for et nivå, svarer Stav.

– Hvordan skal den kreves inn? Via rederiene, eller skal hver enkelt cruisepassasjer betale når vedkommende går i land fra cruiseskipet?

– Det må vurderes. Vi har ikke bestemt oss for en eksakt innretning, men tenker at det er naturlig at innkrevingen skjer via rederiene eller som del av avgiften cruiseskipene allerede betaler.

– Blir det ikke urettferdig hvis cruiseskippassasjerer som av ulike grunner ikke går i land i Oslo, også blir belastet med en cruisepassasjeravgift?

– Vi har ikke bestemt oss for en eksakt innretning på avgiften, så det må vi komme tilbake til.

I slutten av mai skrev Dagsavisen at MDG ville forby cruiseskip å anløpe Oslo. Det ble begrunnet med at disse skipene er miljøverstinger og fordi områdene de benytter når de ligger ved kai, legger beslag på områder som kan bli grøntområder og badeplasser for byens innbyggere.

Av samme sak gikk det fram at det ikke var noe i nærheten av politisk flertall for dette forslaget.

– Sliter ikke mer

Bymiljøetaten i Oslo kommune forvalter fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord, og har som mål «å gjøre Oslo til en trygg, vakker, grønn og aktiv by».

– Blir Oslo utsatt for «turistslitasje»?

– Bymiljøetaten har ingen tall på hva slags bruk som fører til hva slags slitasje på byen, svarer Helene G. Berger, avdelingsleder for park og byrom i Bymiljøetaten.

– Turistslitasje er ikke et begrep vi bruker. Men vi ser jo at jo flere som bruker byrommene, parkene og så videre, jo større blir slitasjen og behovet for drift som søppeltømming, reparasjoner, vedlikehold, maling, vask og renhold.

– Oss bekjent sliter ikke turistene mer på byen enn andre brukere – det er det totale antallet folk i byen som gir utslaget, fortsetter Berger.

– Generelt er Bymiljøetaten glad for at både beboere og tilreisende benytter seg av de offentlige rommene i den fine byen vår.

