Får oppreisning etter kroppsvisitasjoner i fengsel

De tre tilkjennes erstatning på 100.000 kroner, 50.000 kroner og 90.000 kroner, opplyser Høyesterett.

– Dette er en historisk dom. For våre klienter utgjør den punktumet i en årelang kamp for å sikre innsatte reelt erstatningsmessig vern for menneskerettskrenkelser de har blitt utsatt for, sier advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma, som representerte de tre tidligere innsatte.

– Dommen vil ha stor betydning

Dommen fra Høyesterett får stor betydning for alle saker der menneskerettighetene kan være brutt, mener hun.

– Det er viktig at Høyesterett her har oppstilt et slikt vern, sier Jacobsen.

I mars besluttet Høyesterett i storkammer at nakenvisitasjoner i Bergen fengsel brøt med artikkel 3 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen – vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling.

Spørsmålet som nå sto til behandling, var om det var grunnlag for oppreisning.

– Veldig fornøyde

Høyesterett ga de innsatte medhold i at EMK artikkel 13 forplikter norske myndigheter til å gi erstatning der det er nødvendig for å reparere menneskerettighetsbrudd, selv om andre norske erstatningsordninger i utgangspunktet ikke ville gi slik rett, opplyser Jacobsen.

– Klientene er veldig fornøyd med avgjørelsen. Selv om en økonomisk kompensasjon aldri kan gjøre avhjelpe et menneskerettighetsbrudd fullt ut, opplever klientene at dommen er en viktig ansvarliggjøring av myndighetene, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning Jacobsen, som har bistått Jacobsen i saken.

Elden Advokatfirma representerer over 180 andre tidligere og nåværende innsatte som har tilsvarende krav.

Les også: Advarer mot høyresiden i USA: – Det som plager meg mest, er den eksplisitte ekstremismen

Les også: Ble utsatt for SMS-svindel: – «Haha, nå skal jeg ha det litt gøy», sa jeg

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen