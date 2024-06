Svensk 19-åring siktet for mordbrann i Aurskog

I 4.30-tiden tirsdag fikk politiet melding om brannen. Påtaleansvarlig i politiet Marit Aurdal sier til VG at minst tre av fire familiemedlemmer lå og sov da huset ble påtent.

– Det var en beboer som varslet politiet og fikk de andre ut av huset. De fire kom fra brannen uten fysiske skader, sier Aurdal til avisen.

Politiet opplyste tidligere tirsdag at det hadde blitt observert en person på utsiden av boligen da det begynte å brenne. Ved hjelp av hundepatruljer ble en mann pågrepet i området.

Først opplyste politiet at han var i 20-årene, men Aurdal opplyser til VG at mannen er 19 år gammel og fra Sverige.

– Han har i avhør knyttet seg til handlingen og stedet, sier Aurdal.

Det ble først meldt at 19-åringen er siktet for forsøk på mordbrann, men Aurdal opplyser til VG at han er siktet for mordbrann. Politiet sier 19-åringen brukte bensin til å sette fyr på huset. Boligen ble ikke totalskadd, men har skader i bygningskonstruksjonen.

Mannens forsvarer Hilde Mo skriver i en SMS til VG at den siktede har forklart seg om faktiske forhold, men at han per nå ikke har tatt stilling til straffskyld.

Aurdal sier til VG at det blir vurdert å fremstille mannen for varetektsfengsling.

– Vi kan ikke utelukke at det kan være andre involvert, og vi ønsker å få oversikt over eventuelle medhjelpere, sier hun.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om