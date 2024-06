Trollstigen-opprop

Sent søndag kveld hadde et opprop, som ble lagt ut lørdag, blitt signert av 1534 personer. Det var Romsdals Budstikke som først skrev om oppropet.

«Ingen stiller med midler for rassikring. Vi står alle på sidelinjen og ser at kanskje Nordvestlandets største turistattraksjon begraves. I tillegg mister mange sine jobber og livsverk», står det i beskrivelsen av underskriftskampanjen.

Torsdag ble det kjent at den populære turistveien Trollstigen holdes stengt ut året. Årsaken er at det mangler tilstrekkelige sikringstiltak i fjellet, og at risikoen for at noen kan bli truffet av stein, er for stor.

Fylkesveisjef i Møre og Romsdal, Ole Jan Tønnesen, har sagt til NRK at det vil koste rundt 50 millioner kroner for å gjøre strakstiltak for å sikre turistveien.

Fra staten er det lite hjelp å få. Samferdselsdepartementet har påpekt at dette er en fylkeskommunal vei, og at Møre og Romsdal i år mottar 127 millioner kroner til rassikring.

Rundt en million turister besøker veien årlig, og veistrekningen er ett av Norges mest besøkte reisemål.

Les også: Norgesferie? Disse hotellene byr på et åndelig nærvær

Les også: Europa rundt med elbil

Les også: Du kan spare tusenvis på de billige flybillettene. Men du kan også strande på en fremmed flyplass

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen