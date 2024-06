Du kan spare tusenvis på de billige flybillettene. Men du kan også strande på en fremmed flyplass

Bookingbyråer som Kiwi.com, Go To Gate og MyTrip kaller reisemåten for en «travel hack», og i mange tilfeller er det utvilsomt mye penger å spare på såkalt «selvbetjent transfer» – flere tusen kroner, om man er heldig.

Et tilfeldig søk på Finns reisesøk for tur-retur flybilletter fra Bergen til Los Angeles illustrerer forskjellen godt. Her kunne man spare hele 2.500 kroner for én voksen passasjer dersom man gikk for billetter med egentransfer i stedet for ordinære billetter. Reiser man med hele familien er det åpenbart bra for feriebudsjettet.

Men, det er alltid et men.

Risikabelt

For i den nevnte Los Angeles-turen ligger det en hel del ulemper også. Bagasjen blir ikke automatisk videresendt til neste fly, det vil si at man må hente koffertene når man mellomlander og sjekke inn på nytt for det neste flyet. Skjer mellomlandingen i et annet land enn Norge, betyr det at man må gjennom passkontrollen, der man kan bli avkrevd visum, bagasjen må hentes, og du må gjennom tollen.

Deretter må du sjekke inn på nytt og få bagasjen sendt av gårde, gå gjennom sikkerhetskontrollen og finne gaten. I noen storbyer kan du også risikere å måtte kjøre til en annen flyplass for å fortsette flyreisen.

Det lønner seg med andre ord å ha god tid mellom flygingene. Har du ikke det, kan det fort gå galt.

– Det er mye her som kan velte hele reiseplanen, om du ikke er ute i god tid, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Ingen rettigheter

Og når det først går galt, har du lite å slå i bordet med. For med selvbetjent transfer har du ingen krav på ombooking eller refusjon om du mister flyet ditt.

– Hovedrisikoen er at en av flygingene på reisen blir forsinket eller kansellert, slik at man ikke rekker neste fly. Da har ikke flyselskapet noen plikt til å frakte deg lenger, og du må selv kjøpe nye flybilletter videre.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. (Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet)

Årsaken er at flybillettene ikke er kjøpt som én sammenhengende reise fra A til C, hvor flyselskapet har forpliktet seg til å få deg til C, også når ting går galt under reisen. I stedet er det flere separate billetter fra A til B og fra B til C. Da har flyselskapet kun en forpliktelse for hver enkelt strekning, men ikke den videre reisen.

– Det er en av grunnene til at vi ikke anbefaler denne reisemåten. I hvert fall ikke for alle og enhver. Skal det gjøres, bør man være en erfaren reisende som har kjøpt slike billetter helt bevisst og er godt kjent med risikoene, råder Iversen.

Anbefales ikke

Flyreisene settes sammen av bookingbyråene, og altså ikke av flyselskapene selv. Også de er skeptiske til reisetrikset.

– Vi er kjent med at noen tilbydere av flybilletter fasiliterer reiser på denne måten for å få lavest mulig pris. Det vil være på passasjerens eget ansvar, og ikke noe vi anbefaler. Det beste er å kjøpe en sammenhengende reise på flyselskapets egen side. Da vil du også få hjelp dersom en flyging skulle bli forsinket eller kansellert, sier fungerende pressesjef i SAS, Joachim Sponheim.

En av risikoene er altså å bli strandet på en flyplass, kanskje helt til neste dag. Da får pengene gjerne raskt bein å gå på. For i tillegg til nye flybilletter, må du kjøpe mat og muligens også overnatting.

– Til slutt blir de pengene du sparte på billettene spist opp. Da er det bedre å bruke noen tusen ekstra på ordinære, gjennomgående billetter, som gir deg en bedre forsikring på at du kommer dit du skal.

Himmel og helvete

På ulike nettforum forteller reisende om delte erfaringer med reisemåten. Noen forteller om kaos fra ende til annen, masse ekstrautgifter og tenners gnissel. Andre sverger konsekvent til metoden, og forteller at de sparer enorme summer på flyreiser.

Iversen medgir at det er mye å spare på selvbetjent transfer, som i tilfellet med Bergen-Los Angeles-turen.

– 2.500 kroner per person er ganske mye. Men jeg vil fortsatt anbefale ordinære billetter. Det er en billig forsikring mot alle avvikene som jo skjer i luftfarten, særlig på sommeren med både forsinkelser og bagasjerot. Det kan bli dyrt å reise billig hvis man er uheldig.

– Vi vet også om tilfeller der kunder har kjøpt flybilletter som har sett ut som ordinære billetter, men som deretter har vist seg å egentlig være egentransfer-billetter. Og da er de ille ute om det skjer noe galt på reisen.

Ikke en favoritt

Forbrukerrådet er ikke særlig begeistret for bookingbyråer som selger denne typen reiser heller. Deres undersøkelser viser at kunder er misfornøyde med hvordan byråene håndterer avvik, og hvordan kommunikasjonen med kundene er.

– Unngå dem, hvis du ikke absolutt må, sier Iversen.

