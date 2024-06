Mange må ha hjelp fra familie og venner for å klare seg økonomisk

I mai 2023 svarte åtte prosent det samme, skriver Dagen.

I Frelsesarmeens fattigdomsbarometer for andre kvartal svarer 21 prosent at det er utfordrende å få endene til og møtes.

I denne gruppen er det hele 42 prosent som har bedt om økonomisk hjelp fra venner og familie og hele 53 prosent har ikke klart å betale regninger i tide fordi de har manglet penger, opplyser Frelsesarmeen.

På Vestlandet er det flest som har spurt familie og venner om hjelp med 18 prosent. Færrest spør om hjelp fra familie og venner i Nord-Norge med 11 prosent.

Barometeret viser at 43 prosent av befolkningen oppgir at de har fått forverret økonomi det seneste halve året. I mai i fjor svarte 57 prosent det samme.

– Vi ser at færre oppgir at de har fått dårligere økonomi den siste tiden og at færre tror økonomien blir dårligere fremover. Dette er tall på rett vei, men det er fortsatt vanskelig for altfor mange, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

Les også: Brenna varsler nye virkemidler i kamp mot «luselønn» (+)

Les også: Vil skape «de lavtlønnedes» parti (+)

Les også: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen