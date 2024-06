17-åring fengslet i to uker etter voldshendelse i Bergen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fire mindreårige personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en alvorlig voldshendelse på Bønes i Bergen søndag.

Politiet ba mandag om to ukers fengsling med besøkskontroll for én av de siktede, som er 17 år gammel. De tre andre siktede er også mindreårige.

Mandag ettermiddag bekrefter politiadvokat Miriam Hauken til Bergens Tidende at retten har bestemt at 17-åringen blir varetektsfengslet i to uker.

– Det skal mye til at vi ber om fengsling når siktede er mindreårig. Han vi vil be om at fengsles, er den av dem som har flest uløste saker hos politiet, sa politiadvokat Linn Søfteland til avisen før fengslingen.

Søfteland sier videre at de ser saken som såpass alvorlig at de ville ha bedt om fengsling av alle fire siktede dersom de var over 18 år.

En 17-åring ble sendt til sykehus etter hendelsen, der det ifølge Søfteland ble brukt et slagvåpen. Skadeomfanget er ukjent, men fornærmede var bevisst og oppegående da vedkommende ble fraktet til sykehus.

