Statskog: Laksefiskere får pengene tilbake

Stengingen som ble kjent tidligere denne uka, gjelder lakse- og sjøørretfiske i 33 elver fra svenskegrensa i sør til og med Trøndelag. Sjølaksefisket stanses på samme strekning, med unntak av Drammensfjorden og Drivaregionen på Nordmøre.

– Alle våre kortkjøpere i disse stengte lakseelvene har allerede fått melding fra oss om situasjonen, ikke minst for å bidra til at stengningsvedtaket etterleves, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Statskog forvalter og selger kort i deler av en rekke elver, blant annet i Stjørdalselva på strekningene som tidligere lå under AS Meraker Brug.

– Stjørdalselva er en av elvene som nå stenges for laksefiske. Inntil annen informasjon tilsier noe annet, legger Statskog til grunn at stengningen gjelder Stjørdalsvassdraget og dermed innbefatter Forra. I tillegg rammes Statskogs laksefiske i Gaula, heter det i en pressemelding fra Statskog.

Miljødirektoratets evaluerer vanligvis laksesesongen i starten av juli og innfører begrensninger om nødvendig. I år var det så lite lakseinnsig at en krisebestemmelse ble tatt i bruk for å stenge laksefisket.

I begynnelsen av juli skal situasjonen vurderes på nytt, og da kan det bli aktuelt å åpne for fiske igjen, ifølge direktoratet.

