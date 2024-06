Miljødirektoratet stanser laksefisket i deler av landet fra og med søndag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nå er det risiko for alvorlig skade på laksebestandene, og vi mener derfor at vi må gjøre noen tiltak, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til NRK.

Laksefisket stenger klokken 24 natt til søndag, og holdes stengt på ubestemt tid.

– Det er med tungt hjerte vi stanser laksefisket. Vi vet at sommerens laksefiske er en viktig tradisjon og til stor glede for mange, men nå teller rett og slett hver laks, sier Hambro.

Elvene holdes imidlertid åpne i Nordland, Troms og Finnmark.

Hambro sier det er Miljødirektoratets ansvar å sørge for at det blir nok lakseunger til neste år, slik at man kan føre bestanden videre.

– Det er avgjørende for å ikke risikere langvarig svikt i innsiget av laks, sier hun.

Påvirkning fra lakseoppdrett og klimaendringer er de største truslene mot den atlantiske laksen, ifølge Miljødirektoratet.

– Vi støtter Miljødirektoratets vurdering, sier Paal Mugaas i Norske Lakseelver.

Han sier situasjonen er såpass dramatisk at det er riktig å stanse laksefisket, til tross for at mange av Norske Lakseelvers medlemmer vil få bortfall av inntekter.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)