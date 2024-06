Mangler godkjenning: Strømstad-fergen må seile fra Larvik

Kystverket avslo Sandefjord Havns søknad om videre godkjenning som internasjonal havn i henhold til gjeldende regelverk.

Den nåværende godkjenningen utløper allerede ved midnatt natt til lørdag, og derfor må Color Line midlertidig flytte sine daglige seilinger fra Sandefjord til havnen i Larvik fra og med lørdag, skriver Sandefjords Blad.

Sandefjord kommune skriver at årsaken til at godkjenningen ikke er fornyet, er at Kystverket mener sikkerheten ved terminalen ikke oppfyller kravene i det internasjonale regelverket for sikring av havneanlegg og skip.

Color Line opplyser at reisende fortløpende blir kontaktet om endrede seilinger, som vil gjelde fram til Sandefjord Havn får tilbake sin godkjenning for sin internasjonale virksomhet.

Kommunalsjef for miljø- og plansaker, Sindre Væren Rørby, håper havna kan åpne igjen over helgen.

