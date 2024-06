Sverige og Finland på hav-studietur med Støre – skal få hemmelig brifing

– Norge har sju ganger mer hav enn land. Jeg tror at vi står sterkere når våre naboer kjenner til den realiteten. De skal få en veldig god innføring de neste 24 timene, sa Støre til NTB da besøket startet.

Onsdag kveld tok han imot den finske presidenten Alexander Stubb og Sveriges statsminister Ulf Kristersson på kystvaktskipet KV Svalbard i Bodø. Torsdag fortsetter studieturen med en rib-tur til Saltstraumen.

– Jeg ønsker å dele med mine to kolleger betydningen av havet for Norge.

– Akkurat her vi er, er et godt uttrykk for Norge som havnasjon. Her er vi ute ved det store havet. Samtidig er det veldig kort geografisk til Sverige og inn i Finland. Men vårt utsyn er jo utover havet, sier Støre.

Etter rib-turen skal delegasjonen føres inn på Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, hvor de skal få en hemmelig brifing om Forsvarets arbeid.

Pressen er ikke med og vil i stedet bli gitt en ugradert orientering. Men heller ikke der er det tillatt å ta med elektronisk utstyr inn.

Blant temaene Norge, Sverige og Finland skal snakke om i Bodø, er hvordan man kan rigge infrastrukturen for at nabolandene kan få Nato-hjelp via Norge ved en krise, etter at både Finland og Sverige har blitt Nato-medlemmer.

– Skulle det skje noe alvorlig i Sverige, blir Norges kontakt vestover utrolig viktig. Kontaktmulighetene inn til Norge fra havet er jo nesten uendelige, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson til NTB onsdag.

