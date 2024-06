Krossobanen på Rjukan blir stengt ut året

Krossobanen skal nå ta en vurdering om hvordan de skal løse problemene.

– Vi har to alternativer. Det er å gå gjennom rapporten, se og foreslå for jernbanetilsynet hva vi mener er kritisk å ordne opp i. Og hva vi foreslår kan vente til vi får nytt løpeverk. Så må vi se hvor lang tid dette vil ta og hva det vil koste, sier styreleder Karin Rø til NRK.

Statens jernbanetilsyn valgte onsdag å stenge Krossobanen med umiddelbar virking fordi de mener taubanen ikke er trygg nok. I en rapport som tilsynet nylig fikk, pekes det på flere urovekkende forhold på oppheng og løpeverk til kabinene på banen og forslag til videre tiltak.

– Stans er et virkemiddel vi bare bruker når det kan være fare for liv og helse. Vi har full forståelse for at dette går ut over mer enn Krossobanen selv, men vår jobb er å sikre trygge taubaner for publikum, sa direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT i en pressemelding.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om