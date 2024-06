Jon Fosse tildelt Storkors av St. Olavs Orden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han fikk overrakt dekorasjonen i et arrangement i Samlagets kontorer torsdag.

– Det er en mektig stor ære å få Storkorset. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg har blitt funnet verdig til denne forfremmelsen, sa Fosse da tildelingen ble kjent.

Fosse har et over 40 år langt forfatterskap bak seg. Det store gjennombruddet kom med romanen Naustet fra 1989.

I fjor ble Fosse tildelt nobelprisen i litteratur, og oppmerksomheten rundt ham nådde nye høyder.

Regjeringen satte av 500.000 kroner til et årlig Jon Fosse-stipend som skal gå til en oversetter av norsk litteratur. I mai ble det kjent at regjeringen vil hedre Fosse med et årlig litteraturarrangement i regi av Nasjonalbiblioteket og bevilger 4 millioner til formålet.

Fosse ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i november 2005, da først og fremst for teaterstykkene hans. Storkors er den øverste graden i ordenen.

I dag er Fosse bosatt i Oslo, der han i 2011 ble tildelt statens æresbolig Grotten, som ligger i Slottsparken.

