Politiutrykning til slåssing på Nav i Spydeberg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Operasjonsleder i Øst politidistrikt bekreftet til Nettavisen at de var på vei til Nav-kontoret etter meldingen.

Politiet sier til NTB at det er to involverte i saken, hvor én person har blitt utsatt for vold. Politiet har kommet i kontakt med den fornærmede, som er en mann i 40-årene som skal være uskadd.

Politiet leter fortsatt etter den mistenkte i saken, som er en mann i 30-årene. Politiet har funnet navnet på personen, men han er ikke funnet ennå.

Patruljen oppretter en sak på hendelsen, og politiet gjør videre etterforskning.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)