Forsvaret med vellykket testing av nytt luftvernsystem

– Vi har drevet en vellykket skarpskyting med systemet, hvor vi har testet hele kjeden: Fra sensorene plukker opp målet, til missilet skytes ut, sier prosjektleder Geir Sandberg i Forsvarsmateriell.

I første omgang skal det leveres seks Nomad-systemer til Forsvaret, og planen er at det skal være fullt operativt i løpet av perioden 2026–2028.

Luftvernet skal hovedsakelig beskytte Hærens materiell og personell mens de forflytter seg, men også når de står i ro.

– Nomad er et høymobilt luftvernsystem med kort rekkevidde. Systemet består av radar, operasjonsrom og «launcher system» med missiler – alt på et nytt beltegående kjøretøy, opplyser Forsvarsmateriell.

Beltevognene kan holde høy hastighet og ta seg fram i vanskelig terreng.

– Hæren trenger moderne luftvern for å føre strid mot en høyteknologisk motstander. Å gjenopprette et kampluftvern til Hæren har derfor vært en prioritet, sier Jarle Nergård, sjef for luftkapasiteter i Forsvarsmateriell.

I den nye langtidsplanen for Forsvaret har et samlet Storting også vedtatt å kjøpe inn langtrekkende luftvern, blant annet for å beskytte hovedstadsområdet. I tillegg dobles mengden av det eksisterende NASAMS-luftvernet.

Nomad-systemet bruker IRIS-T-missiler, som tidligere ble brukt o F16-jagerfly. Men det skal etter planen omvæpnes til AIM-9X-missiler, fordi IRIS-T-missilene skal doneres til Ukraina.

