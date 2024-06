Fred på jorden

Helgens fredskonferanse i Sveits ses på som en suksess. Vår statsminister Jonas Gahr Støre kaller møtet vellykket. Verdensledere og representanter fra over 90 land var samlet for å løse krisen i Ukraina.

Elefanten i rommet var selvsagt Russland, som ikke var invitert. Og det er umulig å komme fram til en avtale når russerne ikke sitter ved bordet. Men likevel er det svært positivt at en så stor andel av verdens nasjoner samles, og er enige om grunnleggende sider ved en framtidig fredsslutning mellom Ukraina og Russland. Selv om Kina glimret med sitt fravær og en håndfull land ikke sluttet seg til slutterklæringen.

Den russiske lederen Putin bidro indirekte med å holde en tale på hjemmebane der han la fram sine krav til en fredsavtale. Disse ble avvist da krav om å avgi de fire grensefylkene samt gi opp ambisjonen om medlemskap i Nato, er uaktuelt for Ukraina.

Freden virker fortsatt å være langt unna, men neste steg som allerede er under planlegging, må inkludere direkte samtaler med regimet i Moskva.

USA viser muskler i sin støtte til Ukraina. Men landet er også det største usikkerhetsmomentet. Det forestående presidentvalget kan snu spillet. Ekspresident og kandidat til høstens valg Donald Trump blir stadig tydeligere på at han ikke er villig til å fortsette den kostbare støtten.

I helga gikk han svimlende langt når han hånet og kalte president Zelenskyj for «the best salesman». Antydningen er at han lurer til seg penger fra USA og at det ikke er noen ende på bønnene om mer. Trump hevdet fra en talerstol i Detroit at han skulle rydde opp i dette som president. Det er skremmende toner fra en som om under fem måneder kan være verdens mektigste mann igjen.

Det er ingen grunn til ikke å tro på Trumps løfter. Blir han president på nytt, som meningsmålingene nå tyder på, vil det få enorme følger. Først og fremst for ukrainerne, men også for resten av verden, og særlig for Europa.

Trump sender med sitt budskap om å kutte støtten signaler til Moskva om at tida er på deres side. Og da er det ingen grunn for Putin å sette seg ved et forhandlingsbord.

