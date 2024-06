Alliansen-lederen nekter straffskyld og vil ikke svare i retten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lederen av Alliansen sitter de kommende to ukene på tiltalebenken for antisemittiske eller rasistiske ytringer på tidligere Twitter, Tiktok, Instagram og videotjenesten Bitchute fra 2017 til 2021.

Påtalemyndigheten mener også Johansen har bedrevet grovt Nav-bedrageri og forsikringsbedrageri. Statsadvokat Carl Graff Hartmann leste opp tiltalen tirsdag formiddag i Oslo tingrett

– Jeg føler meg overkjørt, sa Johansen til dommeren ifølge NRK, da han skulle svare på tiltalepunktene.

Skjønner ikke hele tiltalen

Retten gikk gjennom flere av tiltalepunktene som gjelder hatytringer, og Johansen erkjente seg ikke skyldig på flere av disse.

I tillegg nektet han å svare dommeren på skyldspørsmålet flere ganger, sa han ikke skjønte alle tiltalepunktene og ba om å få stille spørsmål ved disse, noe han ikke fikk.

– Nå må du være stille, sa dommer Helen Ingebrigtsen til Johansen, ifølge Dagbladet, da 52-åringen hadde avbrutt henne gjentatte ganger.

Filmer seg selv

– Han nekter straffskyld etter hele tiltalen, det være seg bedrageridelen og det som går på hatefulle ytringer, sa Johansens forsvarer, advokat Robert Antonsen, til NTB i forrige uke.

Johansen skal etter planen forklare seg fra klokka 12.15. Han ønsker å filme sin egen forklaring i rettssalen, noen han ifølge Dagsavisen har fått rettens tillatelse til. Filmingen får foregå under forutsetning av at Johansen ikke begynner å agitere til sine følgere under rettsforklaringen. Han planlegger å publisere forklaringen. Han ønsket også å strømme direkte, men akkurat den delen fikk han avslag på.

