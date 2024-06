Instagram-psykolog: Slik bør du takle netthets

---

Hvem: Maria Abrahamsen (31).

Hva: Kjendispsykolog og kjent for profilen #Psyktdeg på Instagram og TikTok.

Hvorfor: Intervjuet som ekspert av TV 2 om netthetsen rettet mot Rakel Berntzen (17) etter at hun røk ut av programmet «The Voice» på samme kanal.

---

Hvordan reagerer du når du leser hets mot enkeltmennesker, som f.eks «Bra hun bare er 17 år, for hadde hun vært eldre, burde hun skjønt at hun ikke burde meldt seg på «The Voice»?

– Jeg kjenner på vemod over en uheldig bivirkning som følge av digitalisering av samfunnet vårt, og hva det gjør med oss som art.

Hva kommer det av at «vi» er slemmere med hverandre på nett?

– Digitaliseringen har gitt oss mulighet til mer sosial kontakt. Vi kan plutselig nå mennesker vi ikke hadde nådd i den fysiske verden. Og den digitale avstanden vi får til mennesker vi verken kjenner, ser direkte eller sitter i samme rom som, kan gi en økt emosjonell nummenhet overfor hverandre. Når vi ikke trenger å forholde oss til de umiddelbare emosjonelle reaksjonene andre har på det vi sier og gjør, lever vi oss ikke inn i deres følelser på samme måte og vi går glipp av pro-sosial regulering. Empatien vår fungerer dårligere på avstand. Vi trenger den nære og umiddelbare opplevelsen av at vår atferd har konsekvenser for andre, for å kunne empatisk justere oss deretter.

Hvorfor har noen mennesker behov for å ytre seg så sterkt mot enkeltmennesker, som ikke har gjort noe moralsk galt eller brutt noen lov?

– Det kan være mange grunner til det, som ikke trenger å handle om den som blir nettrollets uheldige offer. Noen bruker kommentarfelt som et sted hvor de fritt kan ventilere følelser som hoper seg opp inni dem, og velger seg nærmest tilfeldige ofre for sine uforløste følelser. Andre kjenner på ensomhet og lar det komme til uttrykk som misunnelse framfor beundring fra et sted inni seg, som gjerne skulle hatt det annerledes. Det kan være lurt å tenke at de som uttrykker hat på nett ofte strever med noe selv. Hat kommer sjeldent fra et lykkelig sted, og i verste fall fra et likegyldig sted, som følge av en digitalisert sløv empati.

Hvilke triks har du i ermet for hvordan spesielt unge mennesker bør takle å få slengt «dritt» til seg på nett?

– Mitt sterkeste råd er å øve seg på å ha et nøytralt forhold til både ris og ros på sosiale medier. Etter å ha vært en stund i offentligheten selv, har jeg lært meg viktigheten av å hente motivasjon i drivkraften og interessen min for det jeg gjør, og ikke la meg styre av «likes» og ros. Både ris og ros deles ut over en lav sko, og dersom jeg tok til meg all ros, ville jeg kanskje også blitt mer uheldig påvirket av ris. Kommentarfeltene bør verken få bestemme hvordan dagen din blir eller bli en målestokk for din verdi. Oppsøk heller tilbakemeldinger fra dine nære relasjoner. Legg merke til hvordan det oppleves å være deg blant dem. Distansér deg fra kommentarfeltene og tilbring tid med de som kjenner deg og som vil deg vel.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «1984» av George Orwell. Evig aktuell.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når samboeren og jeg er trøtte og klare for egentid, men eldstemann haler ut leggetiden med å gi lillebror latterkrampe. Da finner jeg ofte blikket til samboeren, som speiler en gjensidig enighet over hvor heldige vi er. Trygge og tilfredse barn, og et godt samliv. Hva mer trenger man?

Hvem var barndomshelten din?

– Hanne Krogh. Takk for at du fortsatt minner meg på å være tro mot meg selv, Hanne!

Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt?

– En hjertevarmer, som kunne varmet hjertene til kalde ledere og diktatorer, fått dem til å innse sin ondskap og gjøre ende på lidelse.

Hvilket valg skulle du helst tatt om igjen?

– Alle valgene mine har lært meg noe og ført meg dit jeg er nå. Og det er her jeg helst vil være. Men det hender at jeg angrer på at jeg tok et glass for mye kvelden før, og ser ikke ut til å lære så mye av det.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Enhver form for brudd på menneskerettigheter.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Samboeren min. Da er jeg sikret underholdning. Eventuelt Linn Skåber, som har funnet Norges mest forbilledlige balanse mellom humor og alvor.

