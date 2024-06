16 prosent økning i sosialhjelpstilfeller i fjor

Totalt mottok 159.051 personer økonomisk sosialhjelp i fjor, skriver Kommunal Rapport. Av disse var det 39.192 som forsørger barn under 18 år.

I antall er økningen størst i Norges mest folkerike kommuner: Oslo, Bergen, Trondheim, Lillestrøm og Stavanger.

Det var 60.052 sosialhjelpstilfeller som trengte økonomisk sosialhjelp i mer enn seks måneder i fjor.

Regjeringens veiledende sats for økonomisk sosialhjelp for enslige ble 1. juli 2023 økt fra 6.850 til 7.550 kroner. 280 kommuner holdt seg til den nasjonale satsen, mens 37 kommuner lå over. I toppen lå Bergen og Oslo, med henholdsvis 9.080 og 8.378 kroner for enslige mottakere.

