SV får gjennomslag i boligpolitikken i revidert budsjett

Det bekrefter partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Det viktige for oss er tiltak for en mer rettferdig boligpolitikk, sier hun.

I budsjettenigheten, som ble lagt fram mandag formiddag, har partiet blant annet fått sikret gjennomslag for at Husleielovutvalgets forslag skal sendes på høring.

– Det er et viktig første skritt.

Partiet får også gjennomslag for bygging av 185 studentboliger i Stavanger, nye regler slik at ideelle stiftelser kan få midler fra Husbanken til å bygge studentboliger, og en rekke grep for å utvide bostøtten.

Grønnere og mer rettferdig

SV mener enigheten om revidert nasjonalbudsjett reder grunnen for et grønnere og mer rettferdig Norge.

– Det viktigste for SV vil alltid være et grønnere og mer rettferdig Norge, sier Kaski.

Kaski fremhever følgende gjennomslag i tillegg til enigheten i boligpolitikken:

Den største industrielle satsingen på flere tiår på flytende havvind.

Økt barnetrygd for alle barn over seks år.

Utvidet tannhelsereform. 75 prosent av tannlegeregningen for 25- og 26-åringer kuttes fra og med 1. juli.

Dette sier Ap og Sp

Med økt satsing på havvind, bedre råd til folk flest og mer penger til politi og kortere ventetider på sykehus er budsjettet blitt enda bedre, mener Ap og Sp etter enigheten med SV om revidert nasjonalbudsjett for 2024.

– Dette budsjettet skal gi enda flere bedre råd, mer og billigere strøm, økt satsing på trygghet og sørge for at flere får plass på boligmarkedet, sier finanspolitisk talsperson Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.

– Det har vært avgjørende for oss at revidert nasjonalbudsjett skulle gjøres opp innenfor rammene av en politikk som skal gi folk i hele Norge bedre hverdagsøkonomi, sikre trygghet og forutsigbarhet for folk og næringsliv, sier finanspolitisk talsperson Ole André Myhrvold i Senterpartiet.

SV: Bort fra oljeavhengighet

SV mener på sin side at satsingen på havvind i revidert budsjett er den største industrielle satsingen i Norge på flere tiår.

– Nå sikrer SV at Stortinget forplikter seg til et ambisiøst støtteprogram for flytende havvind. Avtalen som SV har fått på plass sikrer 35 milliarder kroner til utbygging av flytendes havvind i områdene Vestavind B og Vestavind F, sier Kaski.

Hun sier dette vil sikre opp mot ti terawatt timer til å kutte klimagassutslipp betydelig, sikre fortsatt kraft til industrisatsing på land og bidra til å omstille Norge bort fra oljeavhengighet gjennom å bidra til nye grønne oppdrag til den norske leverandørindustrien.

Mer oljepenger

Regjeringspartiene og SV har flyttet på over tre milliarder kroner i forliket om revidert nasjonalbudsjett, og øker oljepengebruken med 1,2 milliarder kroner.

Det opplyste leder for Stortingets finanskomité, Tuva Moflag (Ap), på pressekonferansen om enigheten om revidert nasjonalbudsjett mandag.

Hun la til at hun er trygg på at dette ikke vil påvirke norsk økonomi negativt ettersom man fortsatt holder seg innenfor utgangspunktet i regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en enighet med SV som er innenfor rammene av et trygt og ansvarlig økonomisk budsjett, sa Moflag.

– For Ap og Sp har det vært viktig at vi ikke endret uttaksregelen for oljefondet, og at vi holder budsjettimpulsen på samme nivå som revidert nasjonalbudsjett som vi la fram, fortsatte hun.

Budsjettimpulsen vil si budsjettets virkning på norsk økonomi.

– Vi har klart å bidra til at folk får bedre råd uten at vi setter den positive utviklingen vi ser i norsk økonomi, på spill, sa hun videre.

