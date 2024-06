Vold utført av barn under 15 øker over hele landet

Tall NRK har fått viser en dobling av volden de siste fem årene blant de som er for unge til å straffes. I alle tolv politidistrikt i Norge utenom Troms øker volden markert.

Påtaleleder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt, som har flest saker mot barn under 15 år, sier til NRK at barn under 15 år også blir brukt av de som er eldre.

– Det er en trend nå som vi ser i alle typer straffbare hendelser at også de under 15 år er en del av sakene og at de blir brukt, sier påtaleleder Per Thomas Omholt.

Han sier at det i disse sakene finnes eksempler på barn over 15 år som er til stede, men holder seg passive for å unngå straff.

Kripos har tidligere uttalt at de ser tendenser til at kriminelle gjenger rekrutterer gutter under den kriminelle lavalderen, som ikke risikerer fengselsstraff.

Omholt opplyser at politiet har etterforskningsplikt i saker der barn er mellom 12 og 15 år er involvert.

– Vi mener det er godt forebyggende arbeid å etterforske disse sakene, slik at vi vet hva som har skjedd og at de involverte får kontakt med politiet, sier Omholt.

