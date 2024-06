Det er til sammen 17 ofre for de tolv ranene på adresser på Grünerløkka, i Vika, i Gamlebyen, på Storo-senteret og McDonald’s i Klingenberggata, skriver Avisa Oslo.

To andre gutter har også status som siktet i flere av tilfellene som 16-åringen er siktet for, men disse er under kriminell lavalder og vil derfor følges opp av omsorgspersoner eller av eller i samarbeid med barnevernstjenesten, skriver Nettavisen.

